Sentimento económico recua 1,7 pontos na zona euro em abril

O sentimento económico da zona euro recuou em abril, revelam os dados da Comissão Europeia, partilhados esta segunda-feira. O indicador de sentimento económico na área do euro recuou 1,7 pontos em abril, passando para 105 pontos.

Os europeus estão ainda menos otimistas no que diz respeito ao emprego: o indicador de expectativas do emprego também caiu em abril, passando para 112,4 pontos, um recuo de 1,1 pontos.

Estes dados referem que, na União Europeia, a quebra do indicador de sentimento económico foi motivada "pelo agravamento da confiança na indústria, vendas a retalho, construção e também entre os consumidores", com o indicador para os serviços a ficar inalterado no mês passado.

Na análise das maiores economias europeias, estes dados apontam para o tombo do sentimento económico em Espanha, que recuou 4,5 pontos e para o decréscimo mais ligeiro em França, de 1,4 pontos. Ainda assim, a confiança manteve-se relativamente estável na Alemanha, com um decréscimo ligeiro de 0,1 pontos, o mesmo que nos Países Baixos. Já na Polónia avançou 0,3 pontos e em Itália recuperou 1,3 pontos.

A confiança dos consumidores recuou 1 ponto, tendo em conta a avaliação que as famílias fizeram da sua própria situação financeira passada e também sobre as intenções de de realizarem grandes compras. Ainda assim, as expectativas dos consumidores sobre a situação financeira futura avançou ligeiramente, depois de uma queda mais visível em março.

No que diz respeito às expectativas sobre o emprego, o indicador voltou a cair em abril, com uma variação de um ponto. "A quebra deve-se aos piores planos de emprego para os próximos três meses nos quatro setores empresariais (indústria, serviços, vendas a retalho e construção", é possível ler. As expectativas de desemprego dos consumidores ficaram inalteradas.