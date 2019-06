As iniciativas de melhoria de eficiência podem ir desde a aquisição ou locação de bens e serviços a empreitadas de obras públicas, a gestão de recursos humanos e a gestação de património imobiliário público. A poupança terá de ser igual ou superior a 50 mil euros para ser elegível. As equipas não podem exceder os 40 funcionários.O incentivo a distribuir pela equipa pode ir até 50% da poupança gerada pela medida proposta e aceite pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF), cujo valor é distribuído consoante a remuneração mensal de cada membro da equipa, isto se a candidatura for aprovada e validada no final por um membro do Governo. Contudo, há um limite anual global de até um salário mensal. Ou seja, na melhor das hipóteses, o funcionário público recebe um salário extra por ano.As equipas podem também receber incentivos não financeiros como "a promoção de ações de formação profissional, a criação de condições para experiências de trabalho em instituições internacionais, a promoção do recurso ao teletrabalho e a melhoria da oferta de amenidades, nomeadamente, salas de refeição e espaços sociais e de convívio". Se a poupança se repetir em vários anos, o incentivo é recebido durante quatro anos.O SIEF aplica-se à Administração Central, deixando de fora Entidades Públicas Reclassificadas, como por exemplo os hospitais. As candidaturas podem ser entregues até ao final de dezembro. Caso tenha dúvidas, o Governo preparou um site com perguntas e respostas.