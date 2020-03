Sete mil trabalhadores independentes ganham mais de 650 mil euros anuais

Atualmente, existem mais de sete mil trabalhadores independentes com rendimentos anuais superiores a 650 mil euros, segundo a edição desta quarta-feira do Jornal de Notícias (JN).

De acordo com o jornal, são 7.406 os trabalhadores a recibos verdes que fazem atualmente declarações mensais de IVA à Autoridade Tributária (AT). Isto, assinala o JN, implica, salvo algumas exceções, que os seus rendimentos anuais excedem os 650 mil euros. Fonte oficial da AT refere ao jornal que a adesão à periodicidade mensal também é admitida para rendimentos inferiores aos 650 mil euros.



A mesma fonte revela que a maioria dos trabalhadores com rendimentos acima desta fasquia são dos setores da advocacia e imobiliário.





Os trabalhadores com rendimentos entre 10 mil e 650 mil euros estão obrigados a apresentar as declarações de IVA trimestralmente. Neste escalão situam-se 332.749 contribuintes, indica o JN.