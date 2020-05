Setor dos serviços afunda 17% em março com alojamento e restaurantes a perderem metade das receitas

A pandemia da covid-19 teve um forte impacto no setor dos serviços em Portugal no mês de março, apesar de as medidas de contenção só terem sido aplicadas a meados do mês.





De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o volume de negócios nos serviços registou uma queda de 17% face a março do ano passado e de 17,5% contra fevereiro deste ano.