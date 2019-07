Setor dos serviços cresce ao pior ritmo desde dezembro

O crescimento da atividade dos serviços em Portugal desacelerou, em maio, pelo segundo mês consecutivo, com o setor a registar o seu pior desempenho desde dezembro do ano passado.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira, 12 de julho, o volume de negócios aumentou 0,7% em maio, face ao mesmo mês do ano passado, depois de ter crescido 1,9% em abril e 5,7% em março. Este crescimento homólogo foi o mais fraco desde dezembro, mês em que os serviços registaram uma subida de apenas 0,1%.

A desaceleração é explicada essencialmente pela evolução da secção "comércio por grosso; reparação de veículos automóveis e motociclos", que passou de um crescimento de 0,5% em abril para uma descida de 0,7% no mês seguinte.

Pelo contrário, a contribuir favoravelmente para o crescimento do índice geral estiveram sobretudo as áreas dos transportes e armazenagem, e alojamento, restaurantes e similares, com aumentos homólogos de 3,7% e 2,9%, respetivamente.





Tanto o emprego como as remunerações no setor aumentaram mais do que o volume de negócios: o emprego nos serviços subiu 0,9% e as remunerações 3,2%.