Encerradas as urnas no Reino Unido, pouco a pouco será feita a contagem dos votos. O Negócios disponibiliza três gráficos que, em tempo real, vão mostrar a relação de forças entre os partidos, o vencedor em cada circunscrição eleitoral e ainda todos os deputados eleitos nas legislativas britânicas.

Relação de forças entre os partidos



Resultados por cada circunscrição eleitoral



Todos os deputados já eleitos

Já não falta muito para saber quem venceu as eleições gerais britânicas que decorreram, esta quinta-feira, no Reino Unido. As urnas encerraram às 22:00 locais (a mesma hora em Lisboa) e os boletins de voto já começaram a ser contabilizados.Siga aqui a evolução da contagem dos votos nos três gráficos que o Negócios disponibiliza e que permitem acompanhar em tempo real os resultados eleitorais.