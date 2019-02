Silva Pereira: Nas europeias "está em jogo um confronto de vida ou de morte  

O eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira afirmou hoje que nas eleições europeias o que está em jogo é um "confronto de vida ou de morte", acusando o centro-direita de ser adversário de uma Europa mais solidária.

Para Silva Pereira, este é um "confronto dramático, entre o egoísmo e a solidariedade". O eurodeputado falava num debate durante a Convenção Europeia do PS, com a participação da ex-ministra Constança Urbano Sousa e a vereadora da Câmara Municipal do Porto Fernanda Rodrigues.

"Egoísmos há muitos, mas são sempre demais", disse o eurodeputado, que salientou o facto de o egoísmo assumir hoje na Europa "duas formas políticas distintas, mas ambas igualmente perigosas".

Segundo Pedro Silva Pereira, essas formas são, por um lado, "o nacionalismo populista eurocético, que procura vender a ilusão de que cada um por si talvez consiga melhores resultados (…) e uma outra que se apresenta como europeísta na retórica, que faz proclamações pró-europeias mas que depois, na prática, de cada vez que se discute a política e as reformas europeias e se pede mais solidariedade na Europa, o que faz é travar todos e cada um dos passos para mais solidariedade".

Para Pedro Silva Pereira, esta última forma política é o centro-direita, citando como exemplo as propostas feitas de reformas do euro e da partilha de riscos à escala europeia, cuja resposta "é sempre não", deixando "cada um à sua sorte e abandonados". "É o centro direita adversário de uma Europa mais solidária e que retome o impulso da convergência", acusou.

"Trata-se de uma dupla ofensiva do egoísmo, ambas destrutivas para o projeto europeu", destacou o eurodeputado.