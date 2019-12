Simulador de IRS: Quer saber quanto vai pagar em 2020?

A propósito das alterações previstas na proposta de Orçamento do Estado para 2020, a PwC fez um simulador que permite estimar o IRS devido no próximo ano e comparar a diferença face a 2019.

O excel preparado pela consultora permite descrever qual é a situação específica do agregado familiar, se existem deduções à coleta. A PwC assume já a atualização dos escalões de IRS a 0,3% e a majoração para a partir do segundo filho com idade até três anos (independente da idade do primeiro).