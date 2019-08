Sindicato dos motoristas reúne-se com Governo na segunda-feira

Garantia foi dada à Sábado por Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional das Matérias Perigosas. Mas greve só será levantada "com um acordo" com patrões.

Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional das Matérias Perigosas (SNMMP), confirmou à Sábado que na próxima segunda-feira terá uma reunião no Ministério das Infraestruturas e Habitação. Às 11h30, será recebido pelo Governo, mas não levanta o aviso prévio de greve para 12 de agosto.





"Só será levantado com um acordo", afirmou. O Governo também se vai reunir com a Antram e com a Fectrans.



"Desde que foi anunciada a greve por parte dos sindicatos, já houve três tentativas de nos sentarmos à mesa com entidades patronais para a evitar. A reunião de segunda-feira é um apelo ao senhor ministro para intervir nesse sentido, para concretizar a reunião e chegar a consenso para que greve não se venha a concretizar", garante Francisco São Bento.



A greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que começa no dia 12, por tempo indeterminado, ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.



O Governo terá que fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.



* com Lusa