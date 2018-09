Sindicatos da Função Pública querem aumentos salariais entre 3% e 4% para 2019

As estruturas sindicais da função pública vão exigir ao Governo aumentos salariais entre os 3% e os 4% para 2019 e não abdicam de negociar a actualização das remunerações e das carreiras antes do Orçamento do Estado ficar fechado.