Sistema de transferências e compensação da Fed colapsou temporariamente

O sistema de transferências eletrónico da Reserva Federal (Fed) dos EUA, da qual dependem bancos, entidades governamentais e investidores para movimentarem dinheiro, colapsou hoje temporariamente.A Fed atribuiu o incidente a um "erro operacional". Os serviços da FEdWire estiveram inoperacionais entre as 12.40 e as 15.15 (07.40 e 08.15 horas de Lisboa), segundo o banco central norte-americano.A FedWire é o serviço de transferências em tempo real do banco central que é usado para enviar somas significativas de dinheiro entre bancos, governos (federal e estaduais) bem como transferências de bancos que precisam de compensar movimentos.A Fed define as taxas de juro e supervisionar os bancos e outras instituições financeiras. Mas também tem um papel crítico ao fornecer serviços de compensação entre os principais bancos. Há milhares de milhões de dólares a circularem nas infraestruturas da FedWire todos os dias."Estamos a restaurar serviços e a comunicar com todos os Serviços Financeiros da Fed sobre o estado das operações", afirmou o porta-voz do banco central, Jim Strader.