Siza Vieira: Mercados têm reconhecido esforço de Portugal na redução da dívida

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, deu uma pequena entrevista à Bloomberg onde falou sobre a atual situação financeira de Portugal, a evolução das contas públicas e o reflexo que o equilíbrio das contas está a ter na dívida, bem como sobre o "boom" turístico.

Questionado sobre como é que Portugal conseguiu sair de um resgate financeiro e contar atualmente com taxas de juro historicamente baixas, Siza Vieira respondeu "disciplina orçamental".

"Acho que uma certa disciplina orçamental que o país teve nos últimos cinco anos tem sido muito significativa", além disso, "temos mostrado de forma consistente ao mercado que estamos comprometidos com a redução da dívida e os mercados têm reconhecido isso." E é este contexto que permite que Portugal "divirja de outras economias do Sul da Europa em termos de yields".

Apesar deste cenário positivo, o ministro da Economia admite que ainda há trabalho para fazer. "Ainda temos muita dívida, por isso acreditamos que estamos a tirar partido destes anos de expansão para verdadeiramente equilibrar o orçamento e reduzir a dívida. Estamos comprometidos em continuar", garante Siza Vieira.

Questionado sobre o que tem sido feito pelo país para apresentar umas contas mais equilibradas, o ministro salienta que o que tem sido "feito é assegurar que o crescimento dos gastos do Governo é inferior ao crescimento do PIB". Siza Vieira salientou que "a maior contribuição tem sido a descida de juros sobre a dívida pública", o que tem gerado uma "poupança significativa com juros."

Sobre o "boom" de turismo que tem assolado o país, Siza Vieira considera que esta "descoberta" de Portugal por parte dos estrangeiros está relacionada com a estratégia implementada "nos últimos três anos" e que passou por "diversificar os destinos dentro de Portugal e alargar a oferta ao longo de todo o ano". E a contribuir para esta realidade está também o "esforço para ligar o país a outros países", com, por exemplo, mais voos diretos de e para os EUA, de onde no ano passado chegaram um milhão de turistas, o que corresponde ao dobro dos turistas há três anos.



"Penso que o país é pequeno mas muito diverso em termos de paisagem, tem um excelente clima, e é o terceiro país mais pacífico do mundo. É uma escolha perfeita para os visitantes. Nós descobrimos o mundo há 500 anos e agora o mundo está a descobrir Portugal", concluiu o ministro.