Só 10 funcionários públicos quiseram ir trabalhar para o interior

Apenas 10 funcionários públicos aceitaram ir trabalhar para concelhos do interior no âmbito do "Programa de Incentivos à Fixação de Trabalhadores do Estado no Interior", segundo noticia esta terça-feira o Público. Apesar de 330 trabalhadores terem manifestado interesse em aderir, apenas uma pequena parte acabou por se mudar efetivamente.





O programa foi criado pelo anterior Governo para promover a fixação de pessoas em regiões menos populosas e favorecer a conciliação da vida profissional com a vida pessoal. No entanto, a adesão está a ser reduzida: fonte oficial do gabinete da secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, adiantou que oito pessoas se mudaram em regime de teletrabalho e outros dois funcionários públicos foram sujeitos a mobilidade.O Governo diz ainda ao Público que os resultados alcançados "incentivam à análise, reflexão e definição de medidas a adotar futuramente", nomeadamente ao nível das condições de encorajamento à adesão. Cada funcionário público que resolva aderir recebe um incentivo de 4,77 euros por dia de trabalho, ou seja o dobro do subsídio de refeição habitual.