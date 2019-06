Comparando com a União Europeia, verifica-se que os residentes em Portugal saem menos do país do que a média. Na média da UE, mais de um quarto das viagens (26,7%) foram para fora do país de residência. O Luxemburgo e a Bélgica, sendo países pequenos, destacam-se pelas viagens para o estrangeiro: 98,3% das viagens de lazer ou negócios dos residentes do Luxemburgo são para fora do país e 79,9% no caso da Bélgica. A Suíça vem em terceiro lugar, com 69,3% das viagens a serem para fora do país.



Na média da UE, as viagens também são maioritariamente feitas por terra (80,9%), quase todas de carro. Mas o comboio tem mais expressão do que em Portugal (10,8% das deslocações foram por este meio). Duram em média 5,1 noites.

Os portugueses são dos que menos viajam ao estrangeiro. Segundo o Eurostat, 89% das viagens de trabalho ou de lazer dos residentes em Portugal são dentro do país. De entre os Estados-membros da União Europeia, só Espanha e a Roménia vão menos ao estrangeiro. Os dados são de 2017 e foram divulgados esta quinta-feira, 27 de junho.Em 2017, os residentes em Portugal fizeram 17.474 viagens de lazer, ou de negócios, com uma duração média de quatro noites. A grande maioria (89%) viajou por terra, quase sempre de carro (79,9%). As viagens de comboio tiveram uma expressão muito pequena (3,3%), menor do que as de autocarro (4,6%). Só uma minoria viajou de avião (10,5%) e muito poucos viajaram de barco (0,5%).