Só 13 câmaras vão cumprir prazo de 31 de Maio para ter as matas limpas

O Diário de Notícias contactou uma a uma as 189 autarquias consideradas de intervenção prioritária e apenas 7% diz que consegue limpar os seus terrenos. Os seus, porque contando com os dos privados, são apenas duas as autarquias que vão cumprir a data imposta por lei.