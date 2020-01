Só 13,5% das rendas foram registadas a mais de dois anos

Em 2019 os proprietários declararam nas Finanças 25 mil novos contratos de arrendamento com duração superior a dois anos. São uma fatia de 13,5% do total e beneficiarão de IRS mais baixo, de acordo com a nova lei criada no ano passado para fomentar uma maior estabilidade na habitação.