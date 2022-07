Só 2% das casas para habitação social foram atribuídas

Até ao momento só foram entregues, no âmbito do programa 1º Direito do Governo, 1.070 das casas destinadas à habitação social. Representam apenas 2% do total.

Só 2% das casas para habitação social foram atribuídas









