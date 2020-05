Centeno reconheceu surpresa em relação aos números, mas leu a decisão das empresas como um sinal de que "acreditam mesmo no seu futuro", colocando "as obrigações fiscais acima de tudo".



Admitindo que a situação se pode alterar nos próximos meses, o ministro aproveitou para adiantar dados sobre as transações nos multibanco que mostram já alguma recuperação da atividade económica no pós-confinamento. Segundo o governante, na terceira semana de março foi registada uma queda nas transações no multibanco de 48%. Neste momento, diz Centeno, a queda está em 23%, continuando a ser bastante profunda, mas "menos de metade".



Sobre o processamento do financiamento às empresas através de linhas de crédito, Centeno frisou que não podem ser eliminados os mecanismos de controlo porque é dinheiro público que está em causa, mas assumiu que não foram assinados "tantos contratos como se esperava". " Não podemos eliminar todos os mecanismos de controlo das políticas públicas, se não vamos passar muitos anos a pedir auditorias", disse.



Centeno explicou que dada a quantidade de pedidos apresentados estão a ser tratados pela ordem de chegada, embora esse seja um procedimento com pouco racional económico e que não satisfaz. "O mecanismo que foi encontrado foi pobre, mas foi o único encontrado para responder a dezenas de milhares de pedidos a entrar no sistema," justificou.



Seja como for, argumentou o ministro, os pedidos têm de ser tratados atendendo aos montantes máximos de financiamento autorizado, à verificação do cumprimento das obrigações fiscais, das obrigações com a banca e este trabalho tem de ser feito "processo a processo."

Do universo total das empresas com faturação inferior a 10 milhões de euros, consideradas pequenas, apenas 32% aproveitaram a possibilidade de adiar o pagamento do IVA em abril, ganhando liquidez com essa medida. Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, no Parlamento.O governante explicou que "bastava sinalizar uma cruzinha onde se pedia o desfasamento do pagamento do imposto, em três ou seis meses" e frisou que esta é uma medida "de liquidez imediata, de relevância transcendental porque o IVA em causa já está na caixa destas empresas". Mas do universo das pequenas empresas em regime mensal de IVA, 68% do volume de IVA foi pago na sua totalidade em abril. "Era de borla, era só uma cruzinha, e as empresas não o fizeram", reforçou o ministro das Finanças.