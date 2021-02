Só 67% das empresas estão agora em pleno funcionamento

Ainda assim, o impacto deste segundo confinamento foi menor do que o primeiro. Em maio do ano passado (não existem dados antes disso) ainda estavam em pleno funcionamento menos empresas do que agora, 61%.

Só 67% das empresas estão agora em pleno funcionamento









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.