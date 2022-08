Só falta conhecer os 10 Mais Poderosos de 2022. Veja quem são os 40 nomes já revelados

#Porque entra - Esta é a primeira vez que o social-democrata Olaf Scholz integra a lista dos Mais Poderosos do Negócios. O novo chanceler da Alemanha assumiu funções em dezembro, depois de 16 anos de Angela Merkel. Com a guerra na Ucrânia, anunciou o maior rearmamento da Alemanha, mas tem enfrentado dificuldades em lidar com a questão do gás. Em relação a Portugal, mostrou interesse no hidrogénio verde e tem debatido projetos futuros nessa área, com António Costa, com quem partilha a família política.



Uma estreia na lista

Evolução no "ranking" dos Mais Poderosos

Olaf Scholz estreia-se nos Mais Poderosos devido à sua condição de chanceler alemão. Ainda tem um longo caminho a percorrer para atingir o estatuto de Angela Merkel.

