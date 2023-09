Só falta conhecer os cinco Mais Poderosos de 2023. Veja quem são os 45 nomes já revelados

#Porque sobe - Há três anos no top 10 dos Mais Poderosos, Cláudia reganhou o nono lugar perdido no ano passado porque os últimos 12 meses foram notavelmente estonteantes para a Sonae: entre outras operações, realizou robustas mais-valias com a venda da MDS e da sua participação na ISRG, reforçou a sua posição na Sonae Sierra e na Nos, tendo firmado "joint ventures" que lhe permite ser líder ibérica no retalho de saúde, bem-estar e beleza, e criar um operador líder em crédito ao consumo em Portugal.



Sobe uma posição no top 10

Evolução da CEO da Sonae na lista dos Mais Poderosos

Há quatro anos no cargo que foi do irmão durante uma dúzia, Cláudia tem vindo a reforçar o seu poder, dentro e fora do universo Sonae, tendo subido um lugar neste "ranking".



