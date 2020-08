Só falta revelar o top 5 nos Mais Poderosos. Quem está nos 45 últimos lugares?

Alexandre Fonseca lidera a antiga PT desde novembro de 2017 o que, só por si, justifica a influência do gestor em Portugal. Tem nas suas mãos o futuro de cerca de 8 mil trabalhadores diretos e 10 mil indiretos, bem como a gestão de uma carteira de mais de 7 milhões de clientes. E já demonstrou que tem o apoio e confiança total do acionista para gerir o mercado português. Razão pela qual este ano entra nos Mais Poderosos, em substituição de Patrick Drahi, fundador do grupo Altice.