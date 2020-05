Só seis concelhos do litoral "escapam" à covid-19. Veja o mapa

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 30 de abril e foram anunciados pela DGS a 1 de maio. Contemplam 85% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)

A distribuição por concelho dos casos confirmados de covid-19 em Portugal mostra que a propagação da doença é muito mais forte no litoral e que apenas no interior se encontram zonas de vários municípios sem registos de casos (o menos de 3).

Segundo o boletim diário da DGS publicado esta sexta-feira, 1 de maio, são já 222 os concelhos com 3 ou mais casos confirmados de covid-19, o que representa 72% do total do país. Ou seja, 86 municípios conseguem escapar à pandemia, sendo que são quase todos do interior.

No litoral são apenas seis concelhos que não surgem na listagem da DGS, que por motivos de confidencialidade exclui os municípios com menos de três casos. Nazaré, do distrito de Leiria, é o mais a norte, sendo que também Óbidos, Sobral de Monte Agraço, Sines, Aljezur e Vila do Bispo escapam à covid-19.

Lisboa continua a ser o concelho com mais casos (1.496), seguindo-se Vila Nova de Gaia (1.404) e Porto (1.236). No que diz respeito aos concelhos com 100 ou mais casos confirmados, são agora 40.

A DGS revelou hoje que o número de infetados (casos confirmados) aumentou 1,22% para 25.351, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 306. O número de óbitos superou a fasquia dos mil.