Socialista como líder do Parlamento Europeu não apaga derrota do S&D

O eurodeputado do PS, Carlos Zorrinho, referiu-se à eleição de David Sassoli como presidente do Parlamento Europeu como uma “vitória dos socialistas e de António Costa”. Porém, no dia anterior o primeiro-ministro admitiu “desilusão” relativamente à solução para os cargos de topo da UE.