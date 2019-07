Socialistas e liberais garantem apoio. Von der Leyen mais perto de ser a 1.ª mulher a liderar a Comissão

Breaking: Following a decision in our Group meeting, we will support @vonderleyen.



However, we will be vigilant to ensure that she delivers on the progressive commitments she has made as a result of our pressure. pic.twitter.com/IufD5ciQnw — S&D Group (@TheProgressives) July 16, 2019

My Group will support Ms Von der Leyen today. We are looking forward to work intensively with her to move Europe forward. There is a lot of work ahead of us. Let’s renew Europe together! — Dacian Ciolos (@CiolosDacian) July 16, 2019

O compromisso político hoje assumido no @Europarl_PT por @vonderleyen permite responder às prioridades apresentadas pelos @TheProgressives nomeadamente tornar a @EU_Commission mais forte no quadro interinstitucional @psocialista pic.twitter.com/RX8p7y0TD8 — Margarida Marques (@mmargmarques) July 16, 2019

Acabo de votar contra a candidatura de @vonderleyen por esta não concretizar um calendário para uma real transição económica, ecológica e social. #eu #europa #europan #europe pic.twitter.com/nGNK1ostM3 — Francisco Guerreiro (@FGuerreiroMEP) July 16, 2019

LIVE: Members of the European Parliament vote on the candidate for the European Commission Ursula von der Leyen. Stay tuned as later this evening we will stream the results ? https://t.co/FSD3RSpvpB — European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2019

Os socialistas europeus revelaram no Twitter que o seu voto será favorável, mas deixam desde logo um aviso: "Contudo, iremos estar vigilantes para assegurar que ela cumpre os compromissos progressistas que assumiu em resultado da nossa pressão".Já o líder parlamentar dos liberais, Dacian Ciolos, escreveu que "há muito trabalho" por fazer e que o seu grupo está expectante para "trabalhar intensivamente" com Ursula von der Leyen para "levar a Europa para a frente". Em declarações aos jornalistas em Estrasburgo, citadas pelo Politico.eu, Ciolos disse esperar que "menos de cinco eurodeputados" do seu grupo vote contra von der Leyen.Margarida Marques, eurodeputada do PS, publicou um vídeo onde demonstra o seu apoio à alemã. "Não votarei na senhora von der Leyen por ela ser uma mulher, mas é com satisfação que apoiarei a eleição de uma mulher para presidente da Comissão Europeia", afirmou a ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Os eurodeputados portugueses tiveram a oportunidade de confrontar a nomeada esta manhã Certos são os votos contra dos Verdes (dos quais faz parte o PAN), que reiteraram hoje a posição já revelada na semana passada, e da Esquerda Unitária (GUE/NGL, do qual faz parte o BE e o PCP). Francisco Guerreiro, eurodeputado do PAN, revelou há momentos no Twitter que votou contra.A extrema-direita unida no grupo Identidade e Democracia, onde se inclui os grupos de Matteo Salvini, Marine Le Pen e os alemães da AfD (Alternativa para a Alemanha), também deverá votar contra.Já os deputados do Movimento 5 Estrelas (Itália) deverão votar a favor assim como alguns membros do grupo dos Conservadores (onde está o Partido Conservador britânico).Caso Ursula von der Leyen não consiga a aprovação - o que parece cada menos provável -, o Conselho Europeu terá de apresentar um novo nome até 30 dias depois. O próximo executivo comunitário deverá entrar em funções a 1 de novembro.(Atualizado às 17h40 com a confirmação do voto contra de Francisco Guerreiro)