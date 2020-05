Sócios-gerentes ganham proteção dupla num só dia

O Governo aprovou uma coisa e o Parlamento outra e os membros de órgãos estatutários que por terem trabalhadores não tinham direito a apoio podem afinal ter dois. O PS está contra e avisa: se Marcelo nada fizer, avança com pedido de fiscalização da constitucionalidade.

Contra a vontade do PS e com a abstenção do PCP, o Parlamento aprovou o lay-off para os sócios-gerentes.