Sócrates e Pinho dominam debate que era para ser sobre economia

PS ficou isolado com todos os partidos a apontarem mira ao Governo, criticando a gestão do dispositivo de combate aos incêndios e o estado do sector da Saúde. Sócrates e Pinho foram “fantasmas” presentes.

O debate quinzenal desta quarta-feira era para incidir sobre questões económicas e sociais, porém, à excepção do PS, os restantes partidos preferiram temas com maior potencial para causar mossa ao Governo e aos socialistas: Sócrates, Pinho, incêndios e Saúde.

Contrariando a imagem de deputado pouco aguerrido, o líder parlamentar do PSD abriu o debate a confrontar António Costa com questões sobre José Sócrates. Qual o motivo para o PS ter demorado tanto tempo a demarcar-se do antigo líder socialista e por que razão o partido mudou agora de discurso, questionou Fernando Negrão. Por medo de ser penalizado eleitoralmente, acrescentou.





Acusando Negrão de "deslealdade parlamentar", o primeiro-ministro lembrou não estar no Parlamento como líder do PS mas como chefe do Governo. Mas para não "fugir" à pergunta, afirmou, em nome pessoal, não ter mudado de posição e reiterou que, na semana passada, se limitou a repetir a ideia de que, se "aqueles factos vierem a ser provados, isso constitui uma desonra para a democracia".





Numa tentativa de mudar de assunto, surgiram duas intervenções de deputados do PS, uma sobre emprego científico e outra para alertar para o mau prenúncio da proposta de orçamento plurianual feita pela Comissão Europeia.





Tentativa frustrada. Seguiu-se o Bloco de Esquerda e Catarina Martins logo salientou a importância do fim do sigilo bancário, desafiando mesmo o Governo a regressar ao tema. A coordenadora do BE anunciou que o partido vai propor o fim do sigilo para os depósitos acima de 50 mil euros, para "evitar fugas ao fisco", e ainda que passe a ser possível ao Banco de Portugal "revelar os maiores devedores da banca".