Sócrates: “Todo este processo não passa de uma perseguição política”

Anónimo

Há 7 minutos

Que grande aldrabão!

Não quer ser julgado em praça pública mas foi o primeiro a vir para a praça pública fazer a sua defesa e argumentar que era tudo perseguição política (aliás como ainda o faz).

Não quer ser julgado em praça pública mas queria que os seu PS quebrasse o silêncio e o defendesse na praça pública.

E como é que ele pagou ao Santos Silva dois anos depois de sair do governo qdo ele ainda há pouco tempo dizia ter pedido um empréstimo na CGD para ir estudar pra Paris os tais dois anos dos de sair do governo, e que era um pobrezinho, uma pessoa sem grandes posses, etc COMO?! Só das rendas do apartamento em Paris devia ainda a coisa de um mês cerca de 25000euros ao Santos Silva.

E como é que ele já pagou ao Santos Silva e qdo o juiz lhe perguntou qto aquele lhe emprestou ele não sabia. Nem sequer por alto! Aliás o próprio Santos Silva tb não sabia qto tinha emprestado. Então como é que eles acertaram as contas se quem empresta não faz a mínima ideia de qto emprestou e quem deve idem aspas?!?!



Gente mto perigosa esta que em tempos governou Portugal e que, não é por acaso, o conduziu à banca rota.