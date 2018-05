Solução da Aquapor para Viseu não ficar sem água passa por Trancoso

As secas extremas são eventos difíceis de precaver. Por isso, António Cunha, presidente da Aquapor, admite que o que aconteceu no verão passado com algumas zonas de Viseu a terem de receber água por camião não é de fácil resolução, mas a Aquapor que gere o sistema de águas do Planalto e as de Trancoso diz que vai propor uma interligação que faz a diferença.



A Aquapor diz que está a estudar e que em breve poderá fazer a proposta de fazer uma interligação entre a albufeira de Trancoso, que está sob a sua gestão para fornecer a água a esse município, à barragem de Fagilde, que abastece Viseu e que teve escassez de água no Verão passado.



"Muito brevemente iremos apresentar essa proposta de se fazer uma ligação de redundância dessa albufeira para o município de Viseu, para a barragem de Fagilde, para que essa interligação permita no futuro acudir a estas situações de seca extrema", declarou António Cunha, realçando, no entanto, que "não há uma receita miraculosa para as secas extremas".



São 50 quilómetros que dista uma albufeira da outra. E com uma interligação pode resolver o problema, assumiu António Cunha, presidente da Aquapor, em entrevista ao Negócios e Antena 1.



Esta ligação deverá ser feita com recurso a fundos comunitários, mas, neste momento, não há qualquer concurso aberto que possa ser alvo de candidatura.



Esta é uma resolução de um problema concreto que aconteceu no Verão passado. "Embora tivéssemos este problema em Viseu com falta de água, tínhamos uma albufeira em Trancoso que estava cheia de água".