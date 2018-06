Sondagem: 55% querem que Siza Vieira se demita já

Para uma ligeira maioria dos portugueses, Pedro Siza Vieira deve abandonar as funções de ministro adjunto ainda antes do Tribunal Constitucional se pronunciar sobre a alegada incompatibilidade entre o cargo de governante e o de sócio-gerente de uma sociedade imobiliária.

Pedro Siza Vieira deve demitir-se já ou esperar pela decisão do Tribunal Constitucional? Para 55% dos portugueses, não deve perder tempo e apresentar já a demissão. Já os restantes 43% consideram que deve aguardar pela decisão do Constitucional, a quem o Ministério Público requereu uma análise ao caso sobre as alegadas incompatibilidades entre as suas funções enquanto ministro-adjunto e a de sócio-gerente de uma empresa imobiliária.

O ministro tem estado debaixo de fogo intenso por parte dos partidos da oposição, chegando o PSD, por via de um vice-presidente da bancada parlamentar, a pedir a cabeça do ministro na semana passada. Entre os eleitores do PSD, a reprovação ao ministro também é grande – 61,3% pedem a sua demissão, mais do que no CDS (57,4%). Mas é nos eleitores do PCP e do Bloco de Esquerda que os índices de reprovação do ministro são mais elevados. Segundo a Aximage, 63% dos eleitores que assumem votar no Bloco e 67% dos que dizem votar na CDU consideram que o ministro se deve demitir de imediato.

De acordo com a Lei das Incompatibilidades, um governante não pode ser sócio-gerente de uma sociedade comercial. O ministro-adjunto argumentou que "durante cerca de dois meses não tinha essa noção" e o primeiro-ministro também assumiu ter-se tratado de um "lapso" de Pedro Siza Vieira.