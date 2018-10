Sondagens: Bolsonaro vence segunda volta das presidenciais no Brasil

Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, e Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, vão defrontar-se na segunda volta das presidenciais, no próximo dia 28 de Outubro. Segundo uma sondagem da Datafolha, o candidato do PSL sairá vencedor com 58%. Também a sondagem do Idea Big Data coloca Bolsonaro na frente, mas com uma vitória menos expressiva: 54%.