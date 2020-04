Sondagem: China não é responsável pela epidemia

No barómetro da Intercampus para o Negócios e CM/CMTV, cujos inquéritos foram realizados entre 9 e 14 de abril, a maior parte dos inquiridos (48,3%) defende que a China não deve ser culpabilizada pela pandemia de covid-19, nem lhe deve ser pedida qualquer indemnização.

Mesmo entre os entrevistados que atribuem a culpa da pandemia à China, nem todos defendem que deve ser pedida uma indemnização. Enquanto 23,4% consideram que a China deve ser culpabilizada e que lhe deve ser pedida uma indemnização, 14,3% defendem que mesmo tendo culpa, essa indemnização não é devida.

A questão coloca-se porque o novo coronavírus surgiu pela primeira vez na China, na cidade de Wuhan, tendo-se dispersado depois pelo resto do mundo. Neste momento, a Organização Mundial de Saúde dá conta de 213 países com infeções reportadas, mais de 2,5 milhões de casos confirmados em todo o mundo e mais de 175 mil mortes.

Tal como em Portugal, estão a ser aplicadas medidas de confinamento em muitos outros países para limitar o ritmo do contágio, tendo as economias entrado já numa recessão muito profunda.Em muitos países tem crescido a discriminação e a estigmatização das comunidades chinesas.





FICHA TÉCNICA

Sondagem: Realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV, CM e Negócios, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: : População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por n=623 entrevistas. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI). ). Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. Os trabalhos de campo decorreram entre 9 e 14 de abril. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 3,9%. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de 69%.