Sondagem deixa PSD a 18 pontos do PS nas legislativas

Os socialistas mantêm trajetória de subida e ultima sondagem, realizada para a TSF e Jornal de Notícias, dá uma vitória por mais de 40% ao PS caso as legislativas ocorressem agora. Seria o pior resultado de sempre para o PSD.

Uma sondagem realizada pela Pitagórica para a TSF e o Jornal de Notícias aponta para uma vitória do PS com 40,4% das intenções de voto, caso se realizassem agora eleições legislativas. Seria uma vantagem de 18 pontos percentuais face ao PSD, que se ficaria pelos 22,5%, o pior resultado de sempre do partido numas legislativas.