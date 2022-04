Sondagem: medidas para os combustíveis não chegam

As medidas tomadas pelo Governo para reduzir os efeitos do aumento dos preços dos combustíveis são consideradas insuficientes pelos consumidores, que pedem mais do Executivo e acreditam que uma ação mais eficiente terá de passar por uma baixa de impostos.

Sondagem: medidas para os combustíveis não chegam









