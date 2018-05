Sondagem mostra que 75% dos portugueses querem Centeno no próximo Governo

A popularidade de Mário Centeno continua de vento em popa. Segundo uma sondagem da Eurosondagem para a SIC e o Expresso, 74,5% dos portugueses querem que o ministro das Finanças continue a fazer parte do próximo elenco governativo.



À pergunta "gostava de ter Mário Centeno como ministro das Finanças do próximo Governo", praticamente 75% dos inquiridos responderam afirmativamente.





A questão colocada pela Eurosondagem surge num momento de dúvida quanto às reais pretensões de Centeno, que em Janeiro assumiu a presidência do Eurogrupo. Desde então têm crescido de tom os rumores que sinalizam que Mário Centeno tem como aspiração assumir uma pasta na próxima Comissão Europeia na sequência das eleições para o Parlamento Europeu do próximo ano.

Apesar dos momentos difíceis atravessados por Centeno desde que chegou às Finanças - desde a polémica relacionada com a nomeação de António Domingues para a presidência da CGD aos efeitos perniciosos, em especial na Saúde, do recurso às cativações - o ministro granjeia de uma popularidade poucas vezes vista no governante responsável por dizer que "não há dinheiro". Uma aceitação pública que não será certamente alheia aos indicadores económicos, com o menor défice da democracia alcançado em 2017 ou a redução consistente da taxa de desemprego.



As sondagens da Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã mantêm há vários meses consecutivos Centeno como o ministro mais bem avaliado do Executivo chefiado por António Costa.