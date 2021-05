Sondagem: Principal problema do teletrabalho é o isolamento

O isolamento social é o “problema” do teletrabalho mais identificado pelos inquiridos da sondagem da Intercampus de maio, para o Negócios e CM/CMTV. Convidados a escolher entre dois de quatro problemas, a maioria indica o isolamento social (56,8%), que ultrapassa os horários desregulados (32,5%), a comunicação com as equipas (28,8%) ou os problemas técnicos, que são mencionados por um quarto (24,8%) dos portugueses empregados.



