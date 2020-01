FICHA TÉCNICA Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 619 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por Sexo (294 homens e 325 mulheres), por idade (135 entre os 18 e os 34 anos; 227 entre os 35 e os 54 anos; e 257 com mais de 55 anos) e região (233 no Norte, 146 no Centro, 167 em Lisboa, 46 no Alentejo e 27 no Algarve). Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI). Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 17 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram entre 19 e 24 de janeiro. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 3,9%. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 63,25%.

Ainda assim, a imagem de António Costa quer como líder partidário, quer como primeiro-ministro mantiveram-se intactas em janeiro, interrompendo a trajetória de descida que se desenhava desde outubro.Em terceiro lugar na corrida partidária surge destacado o Bloco de Esquerda, que viu até as intenções de voto subirem de 10,7% para 11,9%. Esta sondagem foi realizada entre 19 e 24 de janeiro, já depois do partido de Catarina Martins ter anunciado que se absteria na votação da proposta de Orçamento de Estado do Governo.Quanto ao PCP, que anunciou a mesma posição sobre a proposta orçamental, regista agora 6,2% das intenções de voto, contra 6,1% no mês anterior, mais ou menos em linha com o resultado das eleições legislativas.A luta pelo quarto lugar está cada vez mais acesa. Segundo esta sondagem da Intercampus, o Chega chegou em janeiro aos 6,2%, igualando assim o PCP e ultrapassando o PAN, que desceu para os 6%.Em sentido contrário vai o CDS, que sofre uma queda abrupta neste mês, passando de 3,9% para 1,9%, sendo ultrapassado pela Iniciativa Liberal (2,3%). No entanto, o trabalho de campo desta sondagem foi realizado antes do congresso do CDS, onde foi eleito o novo presidente, Francisco Rodrigues dos Santos.Sem surpresa, o Presidente da República mantém a melhor imagem (apesar da ligeira quebra), com uma nota de 3,9 (em cinco) enquanto Parlamento, Governo e primeiro-ministro têm só três.