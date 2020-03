Sondagem: PS com 10 pontos à frente do PSD, Chega passa o CDS-PP e o Livre desaparece

Os socialistas recolhem 37,3%, seguidos pelo PSD, com 27,4%, o BE tem 8,8%, a CDU 6,3%, o Chega 3,3%, o CDS-PP 2,9%, o PAN 2,8% e a Iniciativa Liberal 1,1%, numa estudo da Eurosondagem para o Sol e o Porto Canal, divulgado este sábado, 7 de março.

O Livre, que perdeu a representação parlamentar com a desvinculação de Joacine Katar Moreira, desaparece do radar das intenções de votos neste estudo.





Relativamente ao último estudo da Eurosondagem, o PS sobe 0,9 p.p., o PSD desce 0,4, o BE recua 0,7, a CDU mantém-se igual, o CDS-PP perde 1,3 p.p., o PAN perde 0,5 e a Iniciativa Liberal recua 0,2 p.p..





O Chega é o partido que mais sobe, 0,8 p.p. face ao estudo da Eurosondagem realizado em fevereiro, atingindo os 3,3% e ultrapassando o CDS e o PAN. O Chega surge neste estudo como quinto maior partido, embora fique longe dos 6,2% alcançados numa sondagem da InterCampus para o Correio da Manhã, noticiada pela Lusa em fevereiro.





Nesta sondagem o PS continua a recolher mais intenções de voto do que a direita no seu conjunto (34,7%).

O PS venceu as legislativas de outubro com 36,3%, seguido do PSD, com 27,7%, BE (9,5%), CDU (6,3%), CDS (4,2%), PAN (3,3%), Chega (1,3%), Iniciativa Liberal (1,3%) e Livre (1,1%).





O estudo da Eurosondagem, feito a partir de 1.193 entrevistas telefónicas, tem uma margem de erro de de 3,08%, para um grau de probabilidade de 95%.