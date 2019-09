Sondagem: PSD sobe quase cinco pontos e deixa PS mais longe da maioria

PS em queda ligeira e PSD com uma subida expressiva, é o que mostra a mais recente sondagem da Aximage para o Jornal Económico.





De acordo com o estudo de opinião conduzido entre os dias 21 e 25 de setembro, os socialistas recuam um ponto percentual face ao último barómetro para 37,4% das intenções de voto, enquanto os sociais-democratas crescem 4,6 pontos percentuais para 25,2%, o que deixa o PS com uma vantagem de 12 pontos sobre o PSD.





Entre os parceiros da geringonça apenas o PS caiu, já que o Bloco de Esquerda avançou 0,8 pontos face à ultima sondagem para 11% e a CDU (coligação eleitoral entre PCP e Verdes) subiu 1,4 pontos para 6,8%.





Também o CDS cresce meio ponto para 5,1% e o PAN é mesmo o único partido com representação, além do PS, a perder terreno com uma descida de 1,3 pontos para 3,6% das intenções de voto.





Entre os partidos que acalentam esperanças de entrar na Assembleia da República, o Livre obtém 1,6%, o Chega 1,5% e a Iniciativa Liberal 1,2%.