Sondagem: Santana ameaça tirar votos à direita e ao Bloco

O novo partido liberal de Pedro Santana Lopes ameaça tirar eleitores ao PSD do qual decidiu desvincular-se, mas também ao CDS e ao Bloco de Esquerda (BE), segundo uma sondagem da Aximage para o Jornal de Negócios.





Quase um quarto dos inquiridos (24,4%) não afasta, à partida, a hipótese pôr a cruz do boletim de voto na nova formação política de Santana Lopes, caso fosse às próximas eleições legislativas de 2019.





É no eleitorado de direita - PSD e CDS - mas também do Bloco onde o antigo primeiro-ministro mostra maior capacidade de penetração. Quase 37,5% dos eleitores do CDS inquiridos admite apoiar a nova formação partidária. No caso do PSD, este valor cai, mas fixa-se nuns expressivos 27,8%.



Segundo esta sondagem, o partido de Catarina Martins seria o terceiro mais afectado na sua base de apoio. Um em cada quatro eleitores bloquistas (25,1%) considera mudar o sentido de voto em prol do antigo presidente das câmaras de Lisboa e da Figueira da Foz.





Já o PS de António Costa e a CDU, que junta PCP e PEV, podem respirar de alívio. Apenas 13,8% dos eleitores socialistas admitem a possibilidade de votar no partido de Santana Lopes. A estimativa cai para uns residuais 3,8%, no caso dos comunistas.



No pior cenário, Santana elege-se a si próprio



No pior dos cenários, Santana parece ter garantida a sua eleição para o Parlamento. É que apenas 1,9% dos inquiridos deram a certeza que votariam no partido do ex-rival de Rui Rio. A percentagem é diminuta, mas a confirmar-se significaria que Santana poderia eleger pelo menos um deputado, ou seja, eleger-se a si próprio.





Esta sondagem reforça a sensação de mal-estar dentro do PSD. Tal como o Negócios já noticiou, ontem, Santana Lopes cortou oficialmente relações com o partido e a sua carta de despedida foi divulgada este sábado pelo Observador. E, em entrevista ao ‘Expresso’, o director da campanha presidencial de Marcelo Rebelo Sousa, Pedro Duarte, desafiou o PSD a mudar de líder e apresentou-se como primeiro candidato contra Rui Rio.