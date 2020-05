Sondagem: só metade dos portugueses usa máscara quando sai de casa

Apesar de 82% dos inquiridos considerarem que o uso de máscara fora de casa deve ser obrigatório, apenas metade dos portugueses diz usar este equipamento de protecção quando vai à rua, indica o Barómetro de Opinião Covid-19 da Marktest divulgado esta sexta-feira.





Já no que respeita ao acesso às máscaras, a situação evoluiu significativamente, com 71,2% dos inquiridos a referir que possui máscaras disponíveis para utilizar. A 13 de abril, só 46,7% indicavam ter máscaras.



A edição desta semana do Barómetro da Marktest mostra que voltou a aumentar a preocupação dos portugueses em serem contaminados, sendo o maior receio de 32,4% dos inquiridos, quando era de 25,9% na semana anterior.



Os outros aspectos que mais preocupam os portugueses são a falência da economia nacional (16,4%), não sobreviver a este vírus (11,9%), a falência da economia mundial (11,5%), ficar desempregado (8,6%) e a falência do Sistema Nacional de Saúde (8,4%).

Face aos resultados de há duas semanas, a percentagem de portugueses que indica utilizar máscara sempre que sai à rua subiu cerca de 15 pontos percentuais, para 49,9%.