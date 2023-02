Soros avisa que não "recongelar" o Ártico é "uma ameaça à sobrevivência" da civilização

Milionário George Soros defende que é preciso travar o degelo na Gronelândia, através de geoengenharia, antes que se torne "crítico". Com o aumento das temperaturas, o manto de gelo da Gronelândia está a desaparecer e o clima está a aquecer "quatro vezes mais rápido" do que no resto do mundo, alerta.

