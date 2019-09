S&P sobe rating de Espanha para sexto melhor nível da escala

A Standard & Poor’s subiu em um nível a notação da dívida soberana de longo prazo de Espanha, de A- para A, ou seja, do sétimo para o sexto nível da categoria de investimento de qualidade.

Já o "outlook" (perspetiva) para a evolução da qualidade da dívida permaneceu 'estável'.

Por seu lado, a agência canadiana DBRS manteve o rating de Espanha no patamar de A, mas melhorou a sua perspetiva, de 'estável' para 'positiva', o que significa que em breve poderá rever em alta a nota dada à dívida soberana.



Apesar do clima de incerteza política em Espanha, que pode estar à beira de novas eleições gerais, ambas as agências destacam a solidez do crescimento económico para a perspetiva positiva do país.





No seu relatório hoje divulgado, a S&P diz que "apesar do impasse político, o crescimento do PIB de Espanha deverá continuar a superar a média da Zona Euro no período de 2019 a 2022, ao mesmo tempo que as contas externas e a situação orçamental continuam a melhorar".

"Estimamos que o défice orçamental deste ano registe uma redução adicional, para cerca de 2% do PIB", sublinha a Standard & Poor’s.