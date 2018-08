Vários membros do bloco conservador de Angela Merkel querem que o cada vez maior excedente orçamental seja utilizado por forma a ajudar os cidadãos, em especial da classe média, através da redução de impostos. A secretária-geral da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, defendeu isso mesmo em entrevista publicada esta terça-feira, 28 de Agosto, pelo jornal Bild.

"Temos de reduzir o fardo suportado pelos cidadãos da classe média", afirmou em declarações reproduzidas pela agência Reuters, defendendo que o alívio fiscal deve ser direccionado às famílias de rendimentos baixos e médios.





Por outro lado, a dirigente do partido liderado por Merkel considera mesmo que o governo federal deve acelerar o fim do "imposto de solidariedade" - adoptado na sequência da reunificação germânica com o objectivo de apoiar as regiões do leste do país – previsto apenas para 2021.

Assim, esta redução da carga fiscal deve ser posta em prática mediante diminuições das contribuições sociais e uma mais célere abolição do "imposto de solidariedade".