Sri Lanka planeia saldar dívida de petróleo ao Irão com chá

O Sri Lanka planeia saldar a dívida de anteriores importações de petróleo ao Irão com chá. A intenção foi manifestada por um ministro, de acordo com a BBC.



Segundo a emissora britânica, o ministro da Plantação, Ramesh Pathirana, afirmou que o país espera poder enviar chá, mensalmente, para o Irão no valor equivalente a 5 milhões de dólares norte-americanos para liquidar a dívida que contraiu avaliada em 251 milhões.





"O esquema recomendado irá salvar o Sri Lanka de despender a tão necessária moeda estrangeira, dado que o acordo com o Irão seria executado em rupias através da venda do Chá do Ceilão", afirmou o Ministério da Plantação.



No entanto, segundo um porta-voz da Associação de Plantadores do Ceilão, que agrega as maiores empresas produtoras no Sri Lanka, a solução apresentada pelo Governo é vista como um "penso rápido". "Isso não beneficia necessariamente os exportadores, dado que seremos pagos em rupias, contornando o mercado livre, o que não traz nenhum valor real para nós", afirmou Roshan Rajadurai, citado pela BBC.



O Sri Lanka produz anualmente 340 milhões de quilogramas de chá. No ano passado, exportou 265,5 milhões de kg, faturando 1,24 mil milhões de dólares.

O plano surge numa altura em que o Sri Lanka está a braços com uma severa crise cambial e de dívida, a qual tem sido agravada pela perda de receitas turísticas devido à pandemia.Um membro da administração do chá do país reconheceu que será a primeira vez que o chá é utilizado para liquidar uma dívida externa.Ramesh Pathirana afirmou que o método de pagamento não infringe as sanções das Nações Unidas ou dos Estados Unidos, já que o produto é categorizado como um bem alimentar e de base humanitária e nenhum banco irariano constante das listas negras estaria envolvido."Esperamos enviar 5 milhões de dólares em chá mensalmente para pagar as compras de petróleo ao Irão que estão por saldar há quatro anos", afirmou o ministro à agência Reuters.