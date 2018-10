STE: Governo não apresentou proposta concreta de aumentos salariais

O Sindicato dos Quadros Técnicos (STE) defende que os aumentos devem ser proporcionais e para todos mas de acordo com Helena Rodrigues o Governo não apresentou propostas concretas.

Bruno Colaço/Correio da Manhã

O Governo ainda não apresentou esta quinta-feira, 4 de Outubro, qualquer proposta concreta para os aumentos salariais da Função Pública, tendo referido um conjunto de cenários vagos, de acordo com a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues.

De acordo com a dirigente sindical, o Governo não descarta um aumento em percentagem, e não em valor fixo.

"A contraproposta do Governo é exactamente ou em proporção para todos, ou um valor fixo, ou apenas proporcional aumentando a remuneração para os níveis remuneratórios mais baixos. E nós não sabemos quais são os níveis remuneratórios mais baixos", disse aos jornalistas.

A Frente Sindical liderada pelo STE, que representa os trabalhadores mais qualificados, defende aumentos percentuais para todos os trabalhadores e garante que o Governo admite um cenário que não se traduza num aumento fixo.

Os funcionários que ganham acima de mil euros "não são os ricos da administração pública" até porque estiveram sujeitos a cortes salariais durante o programa de ajustamento.

Questionada pelos jornalistas, a presidente do STE respondeu que não foram adiantados valores que balizem estes cenários, nem montantes orçamentais.

Ontem, o Governo enviou aos sindicatos uma proposta que prevê a reposição progressiva, mas com várias restrições, de prémios de desempenho ou de progressões por opção do dirigente. A proposta também prevê que as novas progressões de 2019 sejam pagas faseadamente, até 2020. O STE espera que por causa disso sejam libertadas mais verbas para os aumentos salariais.