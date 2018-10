Subida das vendas a retalho abranda em Setembro

Paulo Duarte

A subida das vendas a retalho abrandou no mês passado, tendo crescido apenas 1,3% em Setembro quando comparado com o período homólogo. Trata-se de um abrandamento dado que o índice de volume de negócios no comércio a retalho havia crescido 3,8% em Agosto em termos homólogos.



Ainda assim, o relatório divulgado esta terça-feira, 30 de Outubro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostra que, entre Junho e Setembro, as vendas no sector do retalho cresceram 2,4% face a igual período do ano passado, evolução que configura um abrandamento de 1 ponto percentual relativamente ao segundo trimestre de 2018.



A desaceleração nas vendas observada em Setembro fica a dever-se ao abrandamento registado no agrupamento de produtos alimentares (abrandou 3,5 pontos percentuais para uma variação homóloga positiva de 2,7%) e também dos produtos não alimentares (desacelerou 1,8 pontos percentuais para um crescimento de 0,1%).



No que diz respeito à evolução mensal, as vendas no retalho recuaram 1,7% em Setembro face a Agosto, variação que se segue ao avanço de 1,1% registado entre Julho e Agosto.



Emprego e remunerações desaceleram e horas trabalhadas caem



Depois de ter apresentado um aumento homólogo de 2,6% em Agosto, no mês passado o índice de emprego no comércio a retalho abrandou ligeiramente para uma subida de 2,5%. Em termos mensais, o emprego no retalho recuou 0,2% em Setembro (em Setembro de 2017 tinha caído 0,1%).



Em relação às remunerações pagas no sector do comércio a retalho, verifica-se que estas cresceram 3,8% em Setembro quando comparadas com igual período de 2017, evolução que compara com o crescimento homólogo de 4,6% observado em Agosto. Entre Agosto e Setembro as remunerações diminuíram 5,4%, uma descida que supera a quebra de 4,6% registada entre os mesmos meses no ano passado.



Por fim, o volume de horas trabalhadas, ajustadas aos efeitos de sazonalidade, caiu 0,5% em Setembro face ao período homólogo, isto depois de em Agosto ter sido registada uma variação nula. Já em relação a Agosto deste ano, Setembro teve uma descida de 0,9% nas horas trabalhadas.