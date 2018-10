Suécia: líder do centro-direita incumbido de formar governo

Ulf Kristersson recebeu a responsabilidade de tentar formar governo na Suécia, tendo agora um prazo de duas semanas para o conseguir. As hipóteses de o líder do centro-direita reunir os apoios necessários são escassas.

O líder do Partido Moderado (força mais representativa do bloco de centro-direita), Ulf Kristersson, foi esta terça-feira, 2 de Outubro, incumbido de formar governo na Suécia.





Foi o seu colega de partido e recém-eleito presidente do parlamento sueco, Andreas Norlén, a atribuir a responsabilidade a Kristersson, que agora dispõe de um período de duas semanas para tentar reunir os apoios necessários à formação de um executivo. As eleições gerais realizadas a 9 de Setembro tiveram um resultado inconclusivo, com o bloco de centro-esquerda (145 mandatos) praticamente empatado com o campo do centro-direita (144 mandatos).





Se esta primeira tentativa fracassar, a Constituição sueca prevê mais três tentativas. Se no final do processo não tiver sido encontrada uma solução governativa, haverá eleições gerais a realizar três meses após a última votação fracassada.





No entanto, Norlén irá ainda avaliar a proposta que lhe venha a ser apresentada por Kristersson, só depois decidindo se apresenta essa solução perante o parlamento para posterior votação.



Há precisamente uma semana, o ainda primeiro-ministro em funções e líder do Partido Social-Democrata (partido mais representado do bloco de centro-esquerda), Stefan Löfven, perdeu uma moção de confiança apresentada no parlamento depois de a extrema-direita (Democratas Suecos) se ter juntado ao centro-direita (Partido Moderado, Centro, Democratas-Cristãos e Liberais) para somar 204 votos contra o chefe de Governo interino.