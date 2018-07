O Ministério Público suíço está a investigar seis pessoas neste processo, sendo que entre elas não estará o ex-primeiro-ministro da Malásia. Michael Lauber, responsável do Ministério Público revelou que não há dados factuais que coloquem o ex-responsável político da Malásia entre os suspeitos.



O actual primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, reabriu as investigações sobre o fundo 1MDB com o objectivo de recuperar o dinheiro que desapareceu do fundo. As autoridades revelam na segunda-feira que a investigação levou ao congelamento de 408 contas bancárias, num montante total de 1,1 mil milhões de ringgit (230 milhões de euros).



Nos EUA decorre um processo civil, interposto pelo Departamento de Justiça, que acusa o fundo de apropriação indevida de 4,5 mil milhões de dólares.

Esta terça-feira, 10 de Julho, foi a vez das autoridades suíças revelarem conclusões. E foram identificados sete mil milhões de dólares (5,95 mil milhões de euros) de montantes usados indevidamente pelo fundo 1MDB.