Suíços em Portugal "à caça" de fortunas brasileiras

O EFG International está preparado para investir em Portugal. Depois de abrir uma agência em Lisboa, o banco suíço vai para o Porto. Quer beneficiar da recuperação económica do país e, ao mesmo tempo, da crise no Brasil, que trouxe capital para território nacional.

Giorgio Pradelli, CEO do EFG International (à esquerda), com Bernardo Meyrelles, CEO do EFG em Portugal (à direita).